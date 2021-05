Motomondiale: Gp Italia. Marquez “Lavorare per trovare un buon ritmo”

"Per me sarà la prima volta, quest'anno, che gareggerò in due gare consecutive". ROMA (ITALPRESS) – "Ho avuto una buona settimana per continuare con il processo di recupero. Abbiamo mostrato il nostro potenziale sul bagnato in Francia e questo fine settimana al Mugello dobbiamo lavorare bene da venerdì mattina per cercare di essere costanti e trovare un buon ritmo". Così Marc Marquez alla vigilia del fine settimana al Mugello, dove cercherà di tornare ai suoi massimi livelli al Gran Premio d'Italia. "Capisco i miei limiti fisici e so che non sarà il fine settimana più facile per essere vicino ai primi sull'asciutto – ha aggiunto il fuoriclasse spagnolo della Honda – Per me sarà la prima volta, quest'anno, che gareggerò in due gare consecutive. Sarà più impegnativo fisicamente, ma possiamo farcela". "Sarà bello tornare al Mugello quest'anno – le parole dell'altro centauro iberico della Honda, Pol Espargaro – Dovremo vedere come si comporterà la nostra moto perché è un circuito molto diverso da quello in cui siamo stati noi. Ci sarà molta competizione questo fine settimana, ma se lavoriamo bene durante le prove, penso che possiamo essere lì e lottare. Poi abbiamo un'altra gara a Barcellona subito dopo, saranno un paio di settimane entusiasmanti". (ITALPRESS). mc/gm/com 25-Mag-21 14:11