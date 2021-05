Calcio: Dybala e Bentancur nel mirino dell’Atletico Madrid

Morata e Correa le possibili contropartite da proporre alla Juve MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Fresco campione di Spagna, l'Atletico Madrid guarda già alla prossima stagione e butta un occhio in casa Juventus per provare a rinforzarsi. Secondo "Cadena Ser", Diego Simeone avrebbe fatto del suo connazionale Paulo Dybala la priorità: il suo è un interesse di lungo corso, tanto che aveva pensato al 27enne attaccante della Juventus già come sostituto di Griezmann due anni fa. Ora, con un contratto in scadenza nel 2022, Dybala potrebbe diventare un'occasione di mercato da sfruttare. Per arrivare all'argentino l'Atletico potrebbe usare la carta Morata, ancora di proprietà dei colchoneros e per il quale l'accordo con la Juve prevede altri 10 milioni per il secondo anno in prestito e un riscatto a 35 milioni fra un anno. Sul piatto potrebbe essere messo anche Angel Correa e l'operazione verrebbe allargata anche a Rodrigo Bentancur, altro calciatore da tempo nell'agenda dei colchoneros e che rappresenterebbe il sostituto ideale di Torreira, destinato a rientrare all'Arsenal. (ITALPRESS). glb/red 26-Mag-21 11:48