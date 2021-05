Calcio: Napoli. Manolas e Di Lorenzo “Un onore, grazie mister Gattuso”

I giocatori azzurri salutano sui social il tecnico che li ha guidati nelle ultime due stagioni NAPOLI (ITALPRESS) – "Grazie di tutto mister! E stato un grande onore averti come allenatore! In bocca al lupo a te e al tuo staff meraviglioso!". Lo scrive su Instagram il difensore del Napoli, Kostas Manolas, che pubblica anche la foto di un abbraccio a Gennaro Gattuso, tecnico che lascia la panchina azzurra e che nella prossima stagione allenerà la Fiorentina. Un saluto anche dall'esterno Giovanni Di Lorenzo che pubblica la foto di Gattuso lanciato in trionfo dalla squadra: "Speravamo tutti in un finale diverso – dice riferendosi alla mancata qualificazione in Champions -, ma questo non può cancellare quello che ci hai dato in queste due stagioni! Grazie di tutto mister! In bocca al lupo a te e al tuo grandissimo staff!". (ITALPRESS). ari/red 26-Mag-21 17:33