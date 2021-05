Calcio: Tottenham pensa al ritorno di Pochettino

Il tecnico argentino potrebbe convincere Kane a rimanere LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Daniel Levy prova a prendere due piccioni con una fava. Il Tottenham sta ancora cercando un allenatore per la prossima stagione e, stando al "Sun", il suo presidente vorrebbe provare a riportare a Londra Mauricio Pochettino: un ritorno che potrebbe servire anche a convincere Harry Kane a restare. Sebbene arrivato al Psg lo scorso gennaio, il tecnico argentino non sarebbe saldissimo: la mancata vittoria del campionato avrebbe indebolito la sua posizione. E allo stesso Pochettino l'idea di tornare al Tottenham, dove sente di avere ancora un lavoro in sospeso, non dispiacerebbe. Secondo Levy, inoltre, il tecnico argentino sarebbe l'uomo giusto per trattenere Kane, che nei giorni scorsi ha manifestato l'intenzione di andare via e per il quale il Tottenham intende sparare alto, almeno 100 milioni di sterline. (ITALPRESS). glb/red 26-Mag-21 14:20