Ciclismo: Giro d’Italia, Campenaerts costretto al ritiro

Il belga è sofferente al ginocchio destro CANAZEI (ITALPRESS) – Victor Campenaerts, vincitore della 15esima tappa del Giro d'Italia, è costretto al ritiro. Il team Qhubeka Assos ha fatto sapere che il corridore belga è sofferente al ginocchio destro e dopo aver stretto i denti per arrivare al traguardo di Cortina si è sottoposto a delle cure che però, sommate al giorno di riposo di ieri, non sono bastate a migliorare la situazione. Da qui la decisione di lasciare la corsa su suggerimento dei medici per non rischiare di aggravare l'infortunio. "Non è quello che volevo ma è la decisione giusta da prendere", si rammarica Campenaerts. (ITALPRESS). glb/red 26-Mag-21 09:53