MedFilm Festival 2021: al via le iscrizioni per lungometraggi e cortometraggi

La XXVII edizione a Roma dal 5 al 14 novembre 2021

Al via le iscrizioni per lungometraggi e cortometraggi del MedFilm Festival, il più longevo festival cinematografico di Roma, che si terrà, per la sua 27a edizione, dal 5 al 14 novembre 2021. In un tempo che mangia il tempo, il MedFilm Festival tiene la rotta e guarda lontano, alla ricerca delle opere migliori in arrivo dalle coste del Mediterraneo. La 27° edizione del festival segnerà il ritorno delle proiezioni in sala, senza rinunciare ad una finestra sull’online, per promuovere il cinema di qualità oltre i tutti i confini.

Le iscrizioni sono aperte fino al 6 settembre 2021. Sarà possibile iscrivere il proprio film attraverso la piattaforma Filmfreeway al link: https://filmfreeway.com/MedFilmFestival

Confermate le sezioni competitive del MedFilm Festival: il Concorso Ufficiale – Premio Amore e Psiche, che prevede un Premio di 3000 euro e il Concorso Internazionale Cortometraggi Premio Methexis, con un Premio di 1000 euro. Confermate anche le vetrine e le sezioni parallele: Le Perle – Nuovo Cinema Italiano, Lux Film Days a Roma, Sguardi dal Futuro, Corti dalle Carceri. Nel palmares del festival, anche i consueti Premi Speciali: il Premio alla Carriera, il Premio Koiné, il Premio Amnesty International per i Diritti Umani e il Premio Cervantes Roma. Tra le novità di quest’anno l’istituzione del Premio Valentina Pedicini – Migliore Opera Prima, dedicato a tutte le opere prime (lunghi e mediometraggi) presenti nelle diverse sezioni del festival. Confermati i WIPS-MEDFILM WORKS IN PROGRESS, il bando (del valore di 8000 euro) aperto alle opere in post-produzione. La finestra del Bando sarà aperta dal 4 giugno fino al 6 settembre 2021.

La Retrospettiva di questa edizione sarà dedicata al decimo anniversario delle Primavere Arabe, con una accurata e ricca selezione di lungometraggi, documentari e cortometraggi.

Per maggiori informazioni:

www.medfilmfestival.org

tel. (+39) 06 85354814

info@medfilmfestival.org