Tennis: Torneo Parma. Cecchinato strappa il pass per i quarti

Domani affronterà lo slovacco Gombos. PARMA (ITALPRESS) – Marco Cecchinato ha strappato il pass per l'"Emilia Romagna Open-Mutti Cup", nuovo Atp 250 dotato di un montepremi di 480.000 euro, organizzato da MEF Tennis Events, che si sta disputando sui campi in terra rossa del President Tennis Club di Montechiarugolo (Parma). Il 28enne tennista palermitano, n.104 del ranking, in tabellone con una wild card, dopo essersi aggiudicato il derby tricolore contro Raul Brancaccio, ha superato per la prima volta in carriera al secondo turno (ottavi) la sua "bestia nera", lo sloveno Aljaz Bedene, n.54 Atp, con il punteggio di 7-5 6-2, in un'ora e 37 minuti di gioco. Domani, per un posto in semifinale, il siciliano troverà dall'altra parte della rete lo slovacco Norbert Gombos, n.87 ATP, ripescato in tabellone come lucky loser. (ITALPRESS). mc/gm/red 26-Mag-21 18:13