Basket: Dolomiti Energia Trentino. Molin confermato fino al 2025

Rinnovo quadriennale per il coach veneto. TRENTO (ITALPRESS) – Emanuele Molin continuerà ad essere l'allenatore della Dolomiti Energia Trentino: rinnovo quadriennale per il coach veneto, confermato sulla panchina dei bianconeri fino al 2025. Classe 1960, è considerato uno degli uomini di pallacanestro più apprezzati e vincenti in Italia e in Europa. Dopo aver cominciato giovanissimo la sua carriera da allenatore a Mestre, dal 1985 al 2000 lavora a Treviso prima nelle giovanili e poi come assistant coach. Sempre da assistente, Lele segue coach Ettore Messina alla Virtus Bologna (2000-02), poi di nuovo a Treviso (2002-05), quindi al CKSA Mosca (2005-09) e al Real Madrid (2009-11). A Madrid chiude la seconda stagione da capo allenatore dopo l'esonero di Messina. Nel 2011 torna in Italia a Cantù, lavorando come assistente di Andrea Trinchieri per due stagioni prima delle esperienze a Caserta e UNICS Kazan (2015-17). Dal 2017 è assistente allenatore all'Aquila Basket Trento, prima di Maurizio Buscaglia e poi di Nicola Brienza. Il 31 gennaio 2021 in seguito all'esonero dell'allenatore brianzolo diventa capo allenatore dei bianconeri, che da head coach guida in 17 match tra Serie A ed EuroCup portando Trento alla sesta qualificazione ai playoff Scudetto (9-8 il bilancio complessivo). Nel 2017 entra a far parte dello staff tecnico della Nazionale Italiana come assistente allenatore. (ITALPRESS). gm/red 27-Mag-21 13:53