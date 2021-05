Calcio: Commisso “Spero consenso per Gattuso rimanga a lungo”

FIRENZE (ITALPRESS) – Dell'arrivo di Gattuso alla Fiorentina "non sono solo soddisfatto io, ma credo che tutti i tifosi lo siano. Ho visto i sondaggi ed il 90-97% sono contenti di Gattuso e questo mi fa molto piacere, ovvero del fatto che la tifoseria della Fiorentina sia felice del nuovo allenatore e che l'entusiasmo sia ritornato, anche se l'entusiasmo l'ho visto anche io due anni fa e poi qualcosa non è andata bene". Lo ha detto il presidente viola Rocco Commisso nel corso di un'intervista concessa al sito ufficiale viola. "Voglio dire a tutti che spero che questo consenso rimanga a lungo, e che si aiuti la squadra, Gattuso, e la dirigenza, e che non si faccia un giorno di un entusiasmo ed uno di critiche -ha aggiunto Commisso-. Io dissi che Gattuso era come me calcisticamente parlando, gli ho voluto bene perché ha rappresentato la Calabria nel campionato del Mondo del 2006 ed ha contribuito a vincere la coppa. Ho sempre avuto grande rispetto per lui, per la sua grinta e perché dice le cose in faccia come me, e per la sua famiglia. Lo difenderò a spada tratta quando le cose non andranno bene". (ITALPRESS). lc/gm/red 27-Mag-21 15:44