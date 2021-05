Calcio: Juventus. Buffon “Stare qui è come aver fatto un master”

"Piu' di cosi' non potevo avere". TORINO (ITALPRESS) – "Essere alla Juventus è come aver fatto un master di calcio. Ho avuto l'onore di rappresentare questo mondo e questi tifosi, che sono grandissimi e tantissimi. Mi sento un fortunato, più di così non potevo avere". Queste le parole di Gianluigi Buffon nell'anticipazione dell'intervista a Juventus TV. L'estremo difensore bianconero non fara' parte della rosa della 'Vecchia Signora' nella prossima stagione. (ITALPRESS). spf/gm/red 27-Mag-21 16:27