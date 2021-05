Calcio: Maresca “A Parma per fare qualcosa di importante”

Il neo tecnico dei ducali: "La sfida è riportare l'entusiasmo" PARMA (ITALPRESS) – Firma e presentazione per il nuovo tecnico del Parma, Enzo Maresca, tornato in Italia dopo la positiva esperienza nell'Under 23 del Manchester City con cui ha trionfato nella Premier 2. "Il Parma è una società prestigiosa, un club che ha fatto la storia del calcio italiano – ha detto Maresca – Uno degli input che mi ha spinto ad accettare la sfida è il desiderio di ricreare quell'entusiasmo che ho sempre visto qui a Parma in questo stadio. C'è la consapevolezza di voler far qualcosa di importante, proveremo ad avere il controllo della gara in tutti i momenti e a cercare di comandare il gioco in qualsiasi partita e contro qualsiasi squadra". (ITALPRESS). ber/mc/red 27-Mag-21 18:47