Calcio: Porto. Piace in Italia, ma Conceiçao verso rinnovo con Dragoes

Il tecnico portoghese e il presidente avrebbero raggiunto l'accordo per un biennale da 5 mln a stagione OPORTO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Sergio Conceiçao e il Porto verso il rinnovo per altri due anni. Lo scrive il sito del quotidiano "A Bola" spiegando che l'accordo tra l'ex calciatore e il presidente dei Dragoes, Pinto da Costa, è stato già raggiunto, ma verrà ufficializzato dopo la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea, in programma sabato proprio nello stadio di Oporto. L'ex esterno di Lazio, Parma e Inter è stato accostato anche alla panchina del Napoli (secondo 'A Bola' avrebbe respinto l'offerta di De Laurentiis) e ora il suo nome viene fatto anche come possibile sostituto di Antonio Conte alla guida dell'Inter. Secondo il quotidiano portoghese Conceiçao firmerà con il Porto un ricco biennale da 5 milioni netti a stagione. (ITALPRESS). ari/red 27-Mag-21 13:29