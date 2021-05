Calcio: Ranking Fifa. Nessun cambio, Belgio in testa e Italia 7^

La classifica di agosto potrebbe essere stravolta da Europei, Coppa America e qualificazioni Mondiali ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Nessun cambio. Tutto confermato nel ranking Fifa del mese di maggio, ma del resto non poteva essere altrimenti dal momento che si è disputata una sola partita internazionale (l'1-1 in amichevole tra Bahrain e Ucraina). "La calma prima della tempesta", scrive la Federcalcio mondiale spiegando che nella prossima classifica, quella che verrà pubblicata il 12 agosto, potrebbero esserci vari cambi visto che arriverà dopo gli Europei e le altre competizioni come la Coppa America e le qualificazioni mondiali. Quindi il Belgio resta leader del ranking davanti a Francia e Brasile che completano il podio. A seguire Inghilterra, Portogallo, Spagna e l'Italia di Roberto Mancini che grazie alla lunga serie di risultati positivi ha raggiunto il settimo posto. Chiudono la top ten Argentina, Uruguay e Danimarca. Questa la top ten del ranking Fifa del mese di maggio 1. Belgio 1783 punti (–) 2. Francia 1757 punti (–) 3. Brasile 1742 punti (–) 4. Inghilterra 1686 punti (–) 5. Portogallo 1666 punti (–) 6. Spagna 1648 punti (–) 7. ITALIA 1642 punti (–) 8. Argentina 1641 punti (–) 9. Uruguay 1639 punti (–) 10. Danimarca 1631 punti (–) (ITALPRESS). ari/red 27-Mag-21 10:32