Calcio: Real. Ufficiale l’addio di Zidane

Il tecnico francese ha deciso di rinunciare all'anno di contratto che lo legava ancora ai blancos MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Real Madrid e Zinedine Zidane si separano. Il club spagnolo ha ufficializzato il divorzio con il tecnico francese che ha deciso di interrompere in anticipo di un anno, rispetto alla naturale scadenza del contratto, il suo rapporto con i blancos. "Zidane ha deciso di chiudere la sua esperienza da primo allenatore con il nostro club – ha comunicato il Real -. Rispettiamo la sua decisione, ora è il momento di ringraziarlo per la professionalità, la dedizione e la passione che ha messo in tutti questi anni e per quello che rappresenta per il nostro club. E' uno dei grandi miti del Real Madrid e la sua leggenda va oltre a quello che è stato come nostro allenatore e giocatore. Sa che è nel cuore dei madridisti e che il Real Madrid sarà sempre casa sua". (ITALPRESS). ari/red 27-Mag-21 12:22