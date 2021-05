Calcio: Real. Zidane lascia, Allegri, Conte e Raul possibili sostituti

Secondo AS il francese nella tarda serata di ieri ha comunicato la sua decisione a dirigenti e giocatori MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Zinedine Zidane lascia il Real Madrid. Secondo AS il tecnico francese nella tarda serata di ieri ha comunicato ai dirigenti e ai calciatori la decisione di rinunciare al contratto che lo lega ai blancos fino al 2022. Una scelta che non prende di sorpresa l'ambiente madridista, al lavoro per cercare il successore di Zizou. Allegri (anche Juventus e Inter su di lui) e Raul i nomi più gettonati, ma secondo AS prende sempre più forza il nome di Antonio Conte che ieri ha ufficialmente interrotto il contratto con l'Inter. E Zidane? Possibile un anno di riposo, ma l'ex fuoriclasse è uno dei candidati per la panchina della Juventus, in caso di addio di Pirlo. (ITALPRESS). ari/red 27-Mag-21 08:14