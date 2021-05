Calcio: Riva “Credo in Mancini, la sua Italia può vincere l’Europeo”

Miglior bomber azzurro di sempre, campione d'Europa nel 1968 ed ex team manager, Rombo di Tuono punta sulla Nazionale CAGLIARI (ITALPRESS) – "Non mi perderò una partita: ne ho saltate pochissime della Nazionale in questi anni, figuriamoci quelle di un Europeo". Gigi Riva è uno dei simboli di un'Italia che, nella sua Sardegna, ha scelto di iniziare il cammino verso la fase finale degli Europei, con l'obiettivo di portare a casa un titolo che manca dal 1968 quando, la Nazionale di Rombo di Tuono e Tarcisio Burgnich, superò 2-0 in finale la Jugoslavia (Riva e Anastasi in gol). "Il presidente Gravina ha avuto un bellissimo pensiero: un invito nel preritiro della Nazionale o allo stadio, ma il regalo me lo aveva già fatto, riportando l'Italia a giocare qui. Voleva premiare la Sardegna, e Cagliari e il Cagliari lo meritavano. Ora speriamo che portino fortuna all'Italia", dice Riva, ex attaccante e team manager azzurro, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ricorda la festa per il titolo continentale del 1968. "In giro per Roma tutta la notte e poi, era già l'alba, andai direttamente in aeroporto per ripartire. All'inizio eravamo in 3 o 4, ma un bel pezzo di notte la feci per conto mio: era la mia prima grande vittoria, fra l'altro internazionale, e sentivo quasi il bisogno di stare da solo. Me la godevo di più". Si giocò all'Olimpico, lo stadio che l'11 giugno ospiterà la gara inaugurale di Euro2020 e le altre due partite del girone degli azzurri. "Stadio meraviglioso, tifosi meravigliosi: ricordo una spinta fantastica", racconta Riva che con i suoi 35 gol in 42 partite (media eccezionale) è ancora il miglior marcatore della storia della Nazionale. L'Italia di Mancini gli ricorda un po' quella del '68. "Essere in Nazionale fa un effetto particolare: c'era entusiasmo allora e c'è adesso, lo sento da come parlano i giocatori. In una carriera almeno un sapore unico c'è di sicuro: giocare con la maglia azzurra. Si attacca alla pelle e poi è difficile da staccare. Mancini ha dato alla squadra un gioco giovane, moderno, un'impronta riconoscibile. È la sua Nazionale. Ha determinazione e entusiasmo nell'accogliere il messaggio dell'allenatore: si va in campo per vincere. Con un gioco che determina il risultato, non lo subisce". In questa Italia si sarebbe "divertito, perché è una squadra che attacca, che gioca in avanti: noi eravamo più copertura e ripartenza. Ma attenzione, questa non è un'Italia sbilanciata. Ha anche una buona difesa e un gioco che sa calcolare: attaccare, ma senza scoprirsi troppo. E infatti prende pochissimi gol". Secondo Riva Mancini come Valcareggi "ha impostato la sua gestione anzitutto sulla familiarità. È un tecnico che segue i giocatori, li sostiene umanamente, li stimola parlandoci. E poi ha esperienza, ha tante cose da dire: i giocatori lo sentono. Sono convinto che il vero segreto di questa squadra sia Roberto. E che il rinnovo del contratto dia ancora più serenità a lui e poi alla squadra: la Federazione ha fatto bene. Un azzurro come Riva? Non mi piacciono i paragoni, ma mi piacciono gli attaccanti dell'Italia, poi che ho un debole per Barella si sa; Jorginho e Verratti la fanno girare. Ma questa squadra è un buon insieme, non c'è un giocatore che decide le partite da solo. E non l'ho mai vista in difficoltà, neanche nelle partite importanti". Secondo Riva "quando si iniziano queste competizioni l'entusiasmo è lì, fuori dalla porta: basta aprirla" e l'Italia ne ha tanto, a cominciare da Mancini che ha sempre apertamente detto che punta al titolo. "Roberto non ha esagerato, mica giochiamo per pareggiare… Bisogna provarci, e se lo dice lui gli credo e bisogna credergli: nessuno può dire cose più esatte di lui su questa squadra". (ITALPRESS). ari/red 27-Mag-21 09:58