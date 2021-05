Calciomercato: Agente Buffon “No contatti, ma Benfica può interessare”

Silvano Martina: "Non ho sentito nessuno del club, ma potrebbe essere interessante" LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – "Il Benfica è sicuramente un club interessante". A dirlo è Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon che ai microfoni di RTP commenta l'indiscrezione riportata ieri da "A Bola", circa l'interessamento del club di Lisbona per il 43enne ex portiere della Juventus. Secondo la stampa portoghese ci sarebbero anche altre du piste estere per Buffon: Siviglia e Olympiacos. "Certo che il Benfica può interessarci, è un club interessante ma con loro non ho avuto alcun contatto nè diretto nè tramite intermediari", ha aggiunto il procuratore di Buffon. Il giocatore si è preso qualche giorno di tempo per valutare tutte le offerte e decidere se andare avanti o chiudere la sua straordinaria carriera, culminata nel 2006 con il trionfo ai Mondiali di Germania. (ITALPRESS). ari/red 27-Mag-21 11:31