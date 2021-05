Euro2020: Polonia. Problemi al menisco per Milik

L'attaccante del marsiglia a Barcellona per sottoporsi a un controllo dal dottor Cugat CRACOVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Polonia in ansia per le condizioni del ginocchio di Arkadiusz Milik. L'ex attaccante del Napoli, oggi al Marsiglia, nell'ultimo match di Ligue 1 contro il Metz ha riportato un infortunio al ginocchio con, secondo lo staff medico della nazionale polacca, una lieve lesione al menisco. Oggi l'attaccante verrà sottoposto a una visita a Barcellona, a controllare le sue condizioni sarà Ramon Cugat il chirurgo che lo ha operato quando il centravanti giocava nel Napoli. (ITALPRESS). ari/red 27-Mag-21 11:03