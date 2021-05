Motomondiale: Gp Italia. Rossi “A Le Mans siamo migliorati”

"Il Mugello è un luogo speciale per tutti gli italiani che sono appassionati di moto". SCARPERIA (ITALPRESS) – "Questo è un luogo speciale per tutti gli italiani che sono appassionati di moto, si tratta di un luogo speciale anche per me: questa pista e le colline sono incredibili. Come andrà il weekend? Dobbiamo valutare varie cose, a Le Mans siamo migliorati un po' anche se la domenica le condizioni erano complicate. Vedremo quale sarà la nostra velocità su questa pista". Lo ha detto Valentino Rossi nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Italia di MotoGp. (ITALPRESS). spf/gm/red 27-Mag-21 17:19