Tennis: Cecchinato si qualifica per le semifinali dell’Atp di Parma

Il palermitano liquida nei quarti Gombos e ora sfiderà Gasquet PARMA (ITALPRESS) – Marco Cecchinato si qualifica per le semifinali dell'"Emilia Romagna Open-Mutti Cup", nuovo Atp 250 dotato di un montepremi di 480.000 euro, organizzato da MEF Tennis Events, che si sta disputando sui campi in terra rossa del President Tennis Club di Montechiarugolo (Parma). Il 28enne tennista palermitano, n.104 del ranking, ha sconfitto nei quarti lo slovacco Norbert Gombos, n.87 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser, per 6-3 6-1. Per un posto in finale l'azzurro sfiderà lo spagnolo Jaume Munar, che ha liquidato con un doppio 6-1 il francese Richard Gasquet, quinta forza del seeding. (ITALPRESS). mc/red 27-Mag-21 14:18