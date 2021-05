Basket: Milwaukee vola sul 3-0 contro Miami nei play-off Nba

Vittorie nella notte italiana anche di Denver e Lakers NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Milwaukee si porta sul 3-0 contro Miami nella serie di primo turno dei play-off della Eastern Conference. I Bucks si aggiudicano infatti gara-3 battendo Heat per 113-84 di fronte ai 17.000 spettatori dell'American Airlines Arena con punti di Khris Middleton, top-scorer della serata. Più combattute le altre due gare del primo turno della post-season della Western Conference che si sono disputate nella notte itlaiana. Denver Nuggets e Los Angeles Lakers si portano sul 2-1 nelle rispettive serie con Portland Trail Blazers e Phoenix Suns: i texani vincono per 120-115 con 36 punti di Nikola Jokic (37 tra i padroni di casa di Damian Lillard); i californiani, campioni uscenti, si impongono per 109-95 sfruttando i 34 punti di Anthony Davis, miglior marcatore dell'incontro. (ITALPRESS). mc/red 28-Mag-21 08:55