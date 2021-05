Calcio: Barça. Laporta “Deciderò con Koeman, fiducia su rinnovo Messi”

Il presidente del club catalano parla anche di Superlega: "Noi siamo per il dialogo" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Tutto rinviato alla prossima settimana per quel che riguarda la vicenda Koeman, ottimismo sul rinnovo, quello di Messi, non ancora chiuso. Questi due dei temi (senza dimenticare la Superlega) della conferenza stampa del presidente del Barcellona, Joan Laporta, che conferma la riunione con il tecnico olandese che ha ancora un anno di contratto ma il futuro non ancora assicurato. "Non ci sono stagioni di transizione e abbiamo valutato quella appena conclusa, con il rispetto e l'ammirazione che abbiamo nei confronti di Koeman – ha spiegato il numero 1 del club azulgrana -. Ha un contratto e ci siamo detti che ci incontreremo la prossima settimana per prendere le nostre decisioni, non dobbiamo essere precipitosi, sta facendo dei controlli per i suoi problemi di salute, ma la prossima settimana analizzeremo tutto con calma e insieme, ha un comportamento impeccabile". Laporta ha anche annunciato che la prossikma settimana verranno ufficializzati i nuovi arrivi. Si parla di Eric Garcia, Sergio Agüero, Georginio Wijnaldum, Emerson e forse anche Memphis Depay. Capitolo Messi. Contratto in scadenza e grande attesa per il futuro del 10 azulgrana. "Stiamo lavorando sul nuovo contratto, ma non abbiamo ancora chiuso. Ne stiamo discutendo con tutti, dobbiamo lavorare su un contratto sostenibile per il club e che il giocatore possa accettare. I nostri rapporti sono ottimi, Leo ama il Barça e noi staimo facendo di tutto affinchè possa restare con noi. Un'offerta l'abbiamo già fatta tenendo conto delle nostre possibilità, chiaro che Leo meriti di più, ma ha voglia di fare grande il Barça e credo che apprezzi i nostri sforzi, credo che sia coinvolto nel nostro progetto di un club che vuole costruire una squadra che punti a vincere tutto". Capitolo Superlega, Joan Laporta parla di dialogo ma non rinnega il progetto e continua a sostenere che l'obiettivo era quello di proteggere il calcio dalla crisi economica che sta attraversando. "Quando ci siamo insediati alla presidenza del Barça, 11 club avevano già aderito a una nuova competizione ed era importante che ci fosse il Barcellona, noi non volteremo le spalle soprattutto se i grandi club rimarranno coinvolti, abbiamo analizzato tutto con i legali e siamo rimasti con una riserva che sottoporrò ai soci". "La posizione del Barça è difendere i propri interessi, aiutare il calcio a essere sostenibile perchè se adesso vengono colpiti i grandi club, poi la crisi toccherà anche quelli piccoli – ha aggiunto Laporta -. La posizione del Barça è anche quella del dialogo con tutte le istituzioni. Ho una comunicazione fluida con Tebas, Rubiales, Ceferin…Difenderemo il Barcellona e promuoveremo il dialogo". (ITALPRESS). ari/red 28-Mag-21 12:46