Calcio: Monza. Ufficiale divorzio con Brocchi, Stroppa nuovo tecnico

L'ex centrocampista, che ha vestito anche la maglia della squadra brianzola, nuovo allenatore dal 1° luglio MONZA (ITALPRESS) – Giornata di annunci in casa Monza. Il club, che ha chiuso il campionato di Serie B fallendo l'obiettivo promozione ai playoff, ha prima ufficializzato la risoluzione del contratto con Cristian Brocchi, subito dopo il nome del nuovo tecnico. Si tratta dell'ex calciatore Giovanni Stroppa che "sarà dal 1° luglio il nuovo allenatore della prima squadra". Galliani, dunque, ha affidato il compito di portare i brianzoli in A all'ex allenatore del Crotone ed ex calciatore del Milan oltre che dello stesso Monza. (ITALPRESS). ari/com 28-Mag-21 14:17