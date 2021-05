Calcio: Raspadori si aggrega all’Under 21 a Tirrenia

L'attaccante del Sassuolo lascia Forte Village per unirsi a Nicolato SANTA MARGHERITA DI PULA (ITALPRESS) – Giacomo Raspadori, dopo l'esame clinico effettuato dallo staff medico azzurro, ha lasciato questa mattina il gruppo della Nazionale al Forte Village per aggregarsi all'Under 21 in ritiro a Tirrenia. Il 21enne attaccante del Sassuolo sarà dunque a disposizione di Nicolato in vista della gara Italia-Portogallo, valida per i quarti di finale di Uefa Euro Under 21. (ITALPRESS). mc/red 28-Mag-21 09:15