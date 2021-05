Calcio: Torino. Ivan Juric nuovo allenatore, contratto triennale

Il tecnico croato si lega al club granata dopo le due stagioni al Verona TORINO (ITALPRESS) – E' Ivan Juric il nuovo allenatore del Torino. Lo ha annunciato il club granata poco dopo l'ufficialità del divorzio tra il tecnico croato e l'Hellas Verona. L'ex calciatore ha firmato un contratto triennale. "Nato il 25 agosto 1975 a Spalato, Juric è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Hajduk Spalato, formazione con la quale ha debuttato nel calcio professionistico, nel 1994. Dal 1997 al 2001 l'esperienza in Spagna, con quattro stagioni tra il Siviglia e una breve parentesi con l'Albacete. In Italia ha giocato per nove stagioni vestendo le maglie di Crotone e Genoa, club con cui ha iniziato la carriera da allenatore, nel 2010, come tecnico in seconda della Primavera. Nella stagione 2014-2015 ha esordito nel calcio professionistico sulla panchina del Mantova, in Lega Pro. L'anno successivo ha condotto il Crotone alla promozione in serie A. A seguire tre esperienze con il Genoa, prima delle ultime due stagioni che lo hanno visto brillante protagonista alla guida del Verona", sottolinea il club granata. Juric prende il posto di Davide Nicola. (ITALPRESS). ari/red 28-Mag-21 14:34