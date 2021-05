Calciomercato: Liverpool. Ufficiale arrivo difensore Konate dal Lipsia

"Un onore firmare per una squadra così importante" dice il 22enne francese LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Liverpool ha ufficializzato l'arrivo di Ibrahima Konate dai tedeschi del Lipsia. Il 22enne difensore francese ha firmato un contratto pluriennale con il club di Anfield che non precisa la durata dell'accordo. "Sono davvero felice di entrare a far parte di un club così importante come il Liverpool. È un momento molto emozionante per me e la mia famiglia e non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, lo staff e iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera – ha spiegato Konate -. In questo momento, la mia attenzione è sui Campionati Europei U21 con la Francia, ma dopo questa competizione so che mi unirò a una delle migliori squadre del mondo e questo mi dà grandi sensazioni. Ho lavorato molto duramente per arrivare a questo punto, ringrazio il Lipsia e tutte le persone con cui ho lavorato in quel club, allenatori, compagni di squadra, staff e soprattutto i tifosi, il loro supporto mi ha aiutato a crescere e a diventare non solo un giocatore, ma anche un uomo migliore". (ITALPRESS). ari/red 28-Mag-21 14:36