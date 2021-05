Calciomercato: Psg. Icardi “Felice a Parigi, presente e futuro qui”

L'attaccante del Psg bolla come "fake news" le voci su un suo trasferimento a Juve e Milan PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nè Juventus nè Milan, il futuro di Mauro Icardi è al Paris Saint-Germain. Ad assicurarlo è lo stesso attaccante argentino che affida al suo profilo Instagram le considerazioni sulle voci di mercato che lo riguardano. Bolla come fake news diverse notizie: la sua presunta richiesta ai dirigenti di metterlo sul mercato, un trasferimento alla Juve magari come contropartita tecnica per il passaggio di CR7 al Psg e un suo ritorno a Milano, questa volta sponda rossonera. L'ultima parte della storia postata su Instagram dall'ex capitano dell'Inter, riporta una foto del Psg e le seguenti parole: "Mi dispiace per la disinformazione di alcuni organi di stampa. Sia io che la mia famiglia siamo molto felici a Parigi, dove mi restano molti anni di contratto. Sono orgoglioso dell'interessamento di altri club nei miei confronti, però il mio presente e il mio futuro è qui a Parigi". Icardi, 28 anni, ha un contratto fino al 2024 con il Psg. (ITALPRESS). ari/red 28-Mag-21 16:47