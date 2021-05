Mancini “Alcune scelte mi mettono in difficolta’”

"Bernardeschi? Ha sempre fatto bene in Nazionale" CAGLIARI (ITALPRESS) – "Qualcuno mi ha messo in difficoltà ma erano dubbi che avevamo già, dovremo fare un paio di scelte tra giocatori bravissimi". Queste le parole del ct Roberto Mancini dopo la vittoria per 7-0 dell'Italia in amichevole contro San Marino. "Nel secondo tempo meglio, siamo stati più aggressivi, lasciato poca possibilità di giocare e siamo stati più veloci. Era importante questo, al di là del risultato che era scontato – prosegue ai microfoni della Rai, prima di passare ai singoli – Bernardeschi ha sempre fatto bene qui, è uno di quei ragazzi che ci ha aiutato a qualificarci. Kean deve aver preso una botta subito, è uscito alla fine del primo tempo e aveva un po' di problemi, ma anche lui è un giocatore importante. Raspadori? Ha fatto bene negli ultimi mesi, avevamo promesso di darlo all'Under 21 per la partita col Portogallo". (ITALPRESS). spf/glb/red 28-Mag-21 22:49