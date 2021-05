Vinales il più veloce nelle prime libere del Gp Italia

Lo spagnolo della Yamaha precede Zarco e Rins, quinto Morbidelli SCARPERIA (ITALPRESS) – Maverick Vinales ha realizzato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia di MotoGP sul circuito del Mugello. Lo spagnolo della Yamaha ha firmato il cronometro in 1'46"593. Alle sue spalle il francese Johann Zarco su Ducati (+0"209) e lo spagnolo Alex Rins su Suzuki (+0"359). Quarto posto per l'altra Suzuki di Joan Mir davanti a Franco Morbidelli (Yamaha) e a Francesco Bagnaia (Ducati). Completano la top ten Michele Pirro (Ducati Pramac), il francese Fabio Quartararo (Yamaha), l'australiano Jack Miller (Ducati) e il portoghese Miguel Oliveira (KTM). Nelle retrovie Marc Marquez (Honda) e Valentino Rossi (Yamaha), rispettivamente in 16^ e 17^ posizione. La MotoGP torna in pista alle 14.10 per le FP2. (ITALPRESS). spf/mc/red 28-Mag-21 10:52