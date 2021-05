Calcio: Campo e poi ambasciatore, Barça prova a convincere Messi

Presentata una proposta di contratto per i prossimi 10 anni BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un legame per altri dieci anni, di cui solo i primi due ancora da calciatore blaugrana. Ieri Joan Laporta si è detto ottimista sul rinnovo di Lionel Messi e sulla stampa catalana appaiono i dettagli della proposta. Detto che fra le condizioni poste da Messi per rimanere c'è quella di allestire una squadra competitiva, l'idea del Barcellona è trattenere il fuoriclasse argentino per altre due stagioni, con un ingaggio lordo da 60 milioni di euro all'anno, per poi consentirgli di giocare altri due anni nella Mls, con molta probabilità nell'Inter Miami di proprietà di David Beckham, col Barça che gli garantirebbe altri 120 milioni lordi come ambasciatore del club. Una volta appese le scarpette al chiodo, per Messi si riaprirebbero le porte del Barça ma ci sarebbe ancora da definire in quale ruolo, se ancora come ambasciatore nel mondo o con una funzione più concreta nell'organigramma blaugrana. E sarebbe l'ingaggio che percepirebbe al suo ritorno a Barcellona il punto di frizione: le parti sono d'accordo sulla formula fisso+bonus ma Laporta vorrebbe che la parte fissa fosse qualcosa di simbolico mentre l'argentino preferirebbe maggiori garanzie. Spettatore interessato Sergio Aguero: il 33enne attaccante in scadenza col Manchester City avrebbe già un'intesa col Barcellona, tanto che lunedì potrebbe essere già in città per visite mediche e firma ma il suo sì definitivo sarebbe legato alla permanenza dell'amico Messi. A un passo, invece, Georginio Wijnaldum, 30enne centrocampista olandese a fine contratto col Liverpool: anche ieri i suoi agenti sono stati visti negli uffici del Barça per definire i dettagli del triennale concordato. (ITALPRESS). glb/red 29-Mag-21 09:19