CALCIO: Ceferin “Con Real Madrid, Barça e Juventus non c’è dialogo”

Il numero uno dell'Uefa "Grande movimento per un progetto senza senso" OPORTO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – "Avere 16.500 tifosi ad Oporto per la finale di Champions League? Per me è un momento molto importante. Iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel". Così il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin. "Il calcio senza tifosi è diverso". Sulla Superlega, competizione che avrebbe dovuto veder coinvolti i club europei più potenti ma svanita dopo poche ore:"E' stato difficile gestire le prime 48 ore perchè non sapevamo cosa stesse succedendo, poi la comunità europea si è subito schierata. C'è stato un grande movimento per un progetto senza senso. I club rischiano l'esclusione dalla Champions League? Il comitato che deciderà è indipendente, non sono in grado di rispondere. Con Juventus, Real e Barcellona non c'è dialogo, mandano solo lettere formali. Se si rischia la paralisi del calcio? No". (ITALPRESS). mra/glb/red 29-Mag-21 16:10