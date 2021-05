Calcio: Depay “Spero Koeman resti al Barça, Olanda farà grande Euro2020”

L'attaccante olandese lascerà il Lione e nella prossima stagione potrebbe vestore la maglia azulgrana AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – "Al di là del mio futuro, spero per lui che Koeman resti al Barcellona, lo merita". Così, dal ritiro della nazionale olandese, l'attaccante del Lione Memphis Depay, giocatore che lascerà la Francia e che nella prossima stagione potrebbe giocare proprio nel Barça con o senza Koeman, senza dimenticare altre offerte interessanti da altre società importanti. "Parliamo di un club fantastico, ma ce ne sono anche altri di grande valore – dice il 27enne attaccante -. Adesso, però, sono concentrato al 100% sugli Europei, l'Olanda può arrivare fino in fondo, dobbiamo crederci e dimostrare il nostro valore in campo". (ITALPRESS). ari/red 29-Mag-21 17:21