Calcio: Stampa spagnola, Zidane aspetta la nazionale francese

L'ormai ex tecnico del Real non è interessato a guidare un club MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Prossima fermata: Francia. Dopo la decisione di lasciare il Real Madrid, Zinedine Zidane avrebbe un solo pensiero in testa, guidare la nazionale del suo Paese. All'ormai ex tecnico dei blancos non sono mancate le proposte di club di primo livello, fra cui la Juve, ma – secondo la stampa spagnola – Zizou non ha voglia per il momento di un'esperienza che richiede un impegno quotidiano e sarebbe affascinato dalla possibilità di guidare la sua Francia, dove l'amico Deschamps potrebbe decidere di farsi da parte a prescindere da come finirà l'Europeo nonostante un contratto fino al Mondiale in Qatar del 2022. (ITALPRESS). glb/red 29-Mag-21 09:56