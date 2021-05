Calcio: Young verso l’addio all’Inter, è in trattativa col Watford

L'esterno inglese potrebbe tornare nel club dove ha iniziato la carriera LONDRA (ITALPRESS) – Il Watford punta forte su Ashley Young. Il laterale inglese, in forza all'Inter, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club nerazzurro ed adesso starebbe valutando tutte le possibili soluzioni. Tra queste c'è proprio quella di un ritorno al Watford, club nel quale è cresciuto ed ha giocato fino al 2007, prima di trasferirsi all'Aston Villa. Il club di Vicarage Road, secondo Sky Sports, avrebbe già avviato dei fitti colloqui con l'entourage del 35enne sulla base di un contratto annuale. Nei primi di maggio lo stesso Young aveva affermato: "Non ho mai detto che non sarei tornato – dichiarò il laterale ai microfoni di Sky Sports News -. È il club dove ho iniziato a 10 anni". Watford al lavoro, l'obiettivo è quello di ben figurare e mantenere la Premier League conquistata col secondo posto in Championship nella scorsa stagione. (ITALPRESS). mra/glb/red 29-Mag-21 13:08