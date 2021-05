Calciomercato: ManCity. Sterling e Mahrez in uscita

Secondo la stampa inglese i Citizens pronti a cedere i due esterni LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Raheem Sterling e Riyad Mahrez sul mercato. Nel giorno della finale di Champions League che vedrà il Manchester City affrontare il Chelsea al Dragao di Oporto, il Daily Mail fa sapere che i due giocatori non fanno parte dei piani di Pep Guardiola per la prossima stagione e che, in caso di arrivo di un'offerta consona, potrebbero partire anche per l'esigenza di fare cassa. Altri giocatori considerati non incedibili, secondo il tabloid inglese, l'attaccante Gabriel Jesus e il difensore Aymeric Laporte. Per il Daily Mail ci sarebbe l'Arsenal su Sterling e Mahrez, elementi che Arteta conosce bene per averli allenati come vice di Guardiola al City, ma sul nazionale inglese ci sarebbero anche Barcellona e Real Madrid. Nella lista dei rinforzi dei campioni d'Inghilterra, invece, il centrocampista dell'Aston Villa, Jack Grealish, e l'attaccante del Tottenham, Harry Kane. (ITALPRESS). ari/red 29-Mag-21 15:57