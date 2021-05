Motomondiale: Gp Italia. Marquez “Scusa Vinales ma è nel regolamento”

"In questo momento l'unica via è andare dietro qualcuno". SCARPERIA (ITALPRESS) – "Ho chiesto scusa a Vinales perché non è un comportamento perfetto ma è nel regolamento. Mi piacerebbe fare il giro da solo ed essere il più forte in pista ma non sono in condizione e cerco il modo per poter fare un po' di più: adesso l'unica via è andare dietro qualcuno". Così Marc Marquez in riferimento allo sfruttamento della scia di Maverick Vinales nel Q1 del GP d'Italia che ha permesso al pilota Honda di accedere al Q2 ed eliminato lo spagnolo della Yamaha. (ITALPRESS). spf/gm/red 29-Mag-21 18:36