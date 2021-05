Paura al Mugello, terribile incidente per Dupasquier

Il pilota svizzero è stato trasportato in elicottero in ospedale SCARPERIA (ITALPRESS) – Momenti di apprensione al Mugello per le sorti di Jason Dupasquier. Nel finale dell'ultima parte delle qualifiche del Gran Premio d'Italia, classe Moto3, il pilota svizzero in sella alla Ktm è rimasto coinvolto in un terribile incidente con Ayumi Sasaki e Jeremy Alcoba. "Era al centro della pista e credo di averlo colpito alle gambe", il racconto del 19enne centauro spagnolo. Dopo l'intervento dei sanitari, un elicottero ha prelevato Dupasquier direttamente dalla pista per trasportarlo all'ospedale fiorentino di Careggi. Slittata di oltre mezz'ora la quarta sessione di libere della MotoGp. (ITALPRESS). spf/glb/red 29-Mag-21 14:35