Quartararo in pole nel Gp d’Italia davanti a Bagnaia

Zarco completa la terza fila, decimo Morbidelli, nelle retrovie Rossi. SCARPERIA (FIRENZE) (ITALPRESS) – Al Gran Premio d'Italia è Fabio Quartararo a conquistare la pole position. Nelle qualifiche di MotoGP, "El Diablo" vola con la sua Yamaha sul circuito del Mugello e piazza il giro più veloce in 1'45"187. In prima fila con lui, la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia (+0"230) e la Desmosedici targata Pramac Racing di Johann Zarco (+0"245). Alle loro spalle ottimo quarto tempo per Aleix Espargarò su Aprilia, passato dal Q1, poi Jack Miller con l'altra Ducati ufficiale e Brad Binder. In terza fila scatterà Miguel Oliveira, a precedere le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, decimo posto per la Yamaha Petronas di Franco Morbidelli davanti alle due Honda ufficiali di Marc Marquez e Pol Espargarò. Anche il Cabroncito è dovuto passare del Q1 dove ha ottenuto il miglior tempo seguendo la scia di un infuriato Maverick Vinales (che aveva provato ad abortire il proprio giro per scrollarsi di dosso il connazionale). Il pilota Yamaha partirà dalla 13esima casella in griglia, peggio fa Valentino Rossi che con la M1 del team Petronas sarà atteso al Mugello da una gara in salita visto che scatterà in 19esima posizione. (ITALPRESS). spf/glb/red 29-Mag-21 15:40