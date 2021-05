Tennis: Cecchinato sconfitto in finale da Korda a Parma

Il tennista palermitano si arrende per 6-2 6-4 PARMA (ITALPRESS) – Finale amara per Marco Cecchinato all'"Emilia Romagna Open-Mutti Cup", nuovo Atp 250 dotato di un montepremi di 480.000 euro, organizzato da MEF Tennis Events e in corso sui campi in terra rossa del President Tennis Club di Montechiarugolo (Parma). Il 28enne tennista palermitano, in tabellone con una wild card, vede sfumare la possibilità di tornare a vincere un torneo nel circuito maggiore dopo due anni di attesa (nel 2019 a Buenos Aires l'ultima gioia): nell'ultimo atto del torneo ha avuto la meglio lo statunitense Sebastian Korda, figlio d'arte (il padre Petr vinse l'Australian Open nel 1998), per 6-2 6-4. Primo titolo in carriera per lui dopo la finale persa in questa stagione a Delray Beach, per Cecchinato la consolazione di tornare fra i primi 100 al mondo. (ITALPRESS). glb/red 29-Mag-21 16:46