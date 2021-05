Volley: Nations League. Azzurri ancora ko, 3-0 per la Slovenia

Domani ultima gara del primo turno alle ore 21 contro la Serbia. RIMINI (ITALPRESS) – Dopo lo 0-3 subito nel match del debutto contro la Polonia, nuovo stop con lo stesso risultato per l'Italia nella seconda gara della Volleyball Nations League in corso a Rimini. I giovani azzurri oggi sono stati battuti 3-0 (25-23, 25-19, 25-15) dalla Slovenia al termine di un match fortemente condizionato dalle battute conclusive del primo parziale quando Sbertoli e compagni, dopo aver dato la sensazione di potersi aggiudicare la frazione, hanno ceduto sotto i colpi degli ace di Cebulj. Da quel momento in poi i ragazzi di Valentini hanno perso serenità e la capacità di esprimersi al meglio, lasciando progressivamente campo agli avversari bravi ad approfittare degli errori della formazione tricolore. Domani ultima gara del primo turno alle ore 21 contro la Serbia. (ITALPRESS). ari/com 29-Mag-21 20:15