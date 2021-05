Calcio: Euro U.21. Del Prato “Portogallo forte ma abbiamo grandi valori”

"Sappiamo che quella di domani è una partita fondamentale". FIRENZE (ITALPRESS) – "Sappiamo che quella di domani è una partita fondamentale perché ormai saranno tutte gare da dentro-fuori, percio' l'affronteremo dando il massimo". Lo ha detto il difensore azzurro Enrico Del Prato parlando alla vigilia del quarto di finale degli Europei Under 21 in programma domani a Lubiana fra Italia e Portogallo. "Sappiamo che avremo di fronte una squadra forte, una delle piu' forti in Europa ma anche noi se siamo qua vuol dire che abbiamo dei grandi valori e sicuramente domani li metteremo in campo". (ITALPRESS). lc/gm/red 30-Mag-21 14:37