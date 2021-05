Ciclismo: Bernal “Senza parole, ho vinto corsa piu’ bella”

"Questa maglia è speciale, è la corsa più bella nel Paese più bello". MILANO (ITALPRESS) – "Non ho parole, sono calmo fuori ma dentro ho tante emozioni. Dopo quello che è successo negli ultimi due anni, penso di aver superato i miei problemi". Così Egan Bernal a Rai Sport dopo aver vinto il Giro d'Italia 2021 davanti a Damiano Caruso e Simon Yates. "Questa maglia è speciale, è la corsa più bella nel Paese più bello – ha proseguito Bernal -. Non dimenticherò mai questo Giro, a cominciare dalla prima tappa vinta. In questa corsa ho trovato la libertà per poter correre come mi piace". (ITALPRESS). spf/gm/red 30-Mag-21 17:43