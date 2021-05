Ciclismo: Giro2021. Caruso “Tre settimane di emozioni”

"Ho vissuto emozioni belle e brutte in questo Giro, un mix". MILANO (ITALPRESS) – "Sono state le mie tre settimane, è incredibile quello che sto provando in questo momento. Ho vissuto emozioni belle e brutte in questo Giro, un mix. Chi l'avrebbe mai pensato che sarei riuscito a conquistare il secondo posto al Giro d'Italia". Queste le parole di Damiano Caruso a Rai Sport dopo aver ottenuto il secondo posto nella classifica generale della 104^ Corsa Rosa alle spalle del colombiano Egan Bernal. "La cronometro finale? L'ho fatta a tutta, ero molto concentrato. Non ho preso rischi nelle curve e me la sono goduta nell'ultimo chilometro", ha concluso il siciliano della Bahrain Victorious. (ITALPRESS). spf/gm/red 30-Mag-21 17:43