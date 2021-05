Il pilota svizzero Dupasquier operato, gravi lesioni cerebrali

Grande apprensione per il 19enne a seguito dell'incidente al Mugello FIRENZE (ITALPRESS) – Il pilota diciannovenne di Moto3 Jason Dupasquier, vittima ieri di un incidente mentre era in sella alla sua moto sul circuito del Mugello, teatro quest'oggi del Gp d'Italia, è stato sottoposto nelle scorse ore a un intervento toracico e di chirurgia vascolare all'ospedale 'Careggi' di Firenze dove è ricoverato a seguito di un politrauma. La situazione clinica per lui rimane molto grave e, secondo quanto fanno sapere dal nosocomio fiorentino, persistono gravi lesioni celebrali. Dupasquier dunque continua ad essere ricoverato nel reparto di terapia intensiva del 'Careggi': al momento non sono previsti altri bollettini medici, la situazione verrà monitorata costantemente, in modo da prendere provvedimenti a seconda dell'evoluzione clinica. (ITALPRESS). lc/fsc/red 30-Mag-21 09:56