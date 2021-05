ManCity, frattura al naso per De Bruyne

Ad annunciarlo lo stesso centrocampista, ko nella finale col Chelsea MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Serata non proprio da ricordare per Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, uscito dal campo nella ripresa della finale di Champions persa col Chelsea col volto tumefatto dopo uno scontro con Antonio Rudiger, ha rimediato la frattura orbitale sinistra e del setto nasale. Ad annunciarlo lo stesso capitano del Manchester City, che non ha indicato alcuna data per il ritorno ma che dovrebbe essere ok per il primo match degli Europei del Belgio, il 12 giugno contro la Russia. (ITALPRESS). fsc/red 30-Mag-21 14:23