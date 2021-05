Motomondiale: Gp Italia. Oliveira “Trovato il ritmo giusto”

SCARPERIA (ITALPRESS) – "Sapevamo di avere uno dei passi migliori. All'inizio non ero a mio agio a spingere sull'anteriore e sono stato cauto. Poi ho trovato il ritmo giusto, ho superato Johann Zarco e sono riuscito a tenere dietro Joan Mir". Lo ha detto il portoghese Miguel Oliveira, secondo nel Gran Premio d'Italia della classe regina alle spalle di Fabio Quartararo. Il pilota della KTM ha poi ricordato Jason Dupasquier, morto in seguito al terribile incidente nelle qualifiche di Moto3 di ieri. "Non possiamo essere completamente felici – ha concluso Oliveira -. I nostri pensieri sono con la famiglia di Jason in questo momento. Vorrei che questo sport non fosse così crudele ma è così". (ITALPRESS). spf/fsc/red 30-Mag-21 15:12