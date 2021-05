Motomondiale: Gp Italia. Quartararo “Vittoria per Dupasquier”

"E' stata una giornata strana, con tante emozioni anche prima della gara". SCARPERIA (ITALPRESS) – "E' stata una giornata strana, con tante emozioni anche prima della gara. C'è stato il minuto di silenzio prima del via e poi è stato molto difficile iniziare: ogni volta che passavo alla curva 9 pensavo a Jason Dupasquier. Questa vittoria è per lui e per mia mamma, visto che oggi in Francia è la festa della mamma". Lo ha detto il francese Fabio Quartararo, vincitore del Gran Premio d'Italia della classe regina sul circuito del Mugello. Il pilota della Yamaha ha reso omaggio al collega svizzero della Moto3, morto in seguito al terribile incidente nelle qualifiche di ieri. (ITALPRESS). spf/gm/red 30-Mag-21 15:10