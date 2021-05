Tiro a segno: Europei. Ceccarello oro e pass per Tokyo

La giovanissima atleta delle Fiamme Oro ha conquistato il sesto pass per l'Italia. OSIJEK (CROAZIA) (ITALPRESS) – Ce l'ha fatta: la giovanissima atleta azzurra Sofia Ceccarello (Fiamme Oro) ha conquistato il sesto pass per l'Italia ed il titolo di campionessa europea nella carabina sportiva 3 posizioni femminile ai Campionati Europei di Osijek. Un risultato senza precedenti quello dell'atleta della nazionale juniores che ha gareggiato nella categoria senior contro avversarie con una maggiore esperienza e determinate a strappare l'ultimo biglietto per Tokyo. Una finale al cardiopalma che ha visto la Ceccarello trionfare solo all'ultimo colpo contro la russa Yulia Zykova (462.9) ed aggiudicarsi il titolo continentale (464.7), oltre a stabilire il nuovo record italiano juniores (1176), siglare il nuovo record del mondo junior di finale ed eguagliare il record del mondo della categoria senior. (ITALPRESS). mra/gm/com 30-Mag-21 18:48