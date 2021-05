Calcio: La Coppa America 2021 si giocherà in Brasile

Lo ha annunciato la Conmebol dopo la rinuncia ad Argentina e Colombia ASUNCION (PARAGUAY) (ITALPRESS) – Sarà il Brasile a ospitare dal mese prossimo la Coppa America 2021. Dopo la rinuncia forzata alle due sedi designate, Colombia prima e Argentina poi, a causa del peggioramento dei numeri legati alla pandemia, la Conmebol ha deciso di far giocare il torneo in Brasile, che aveva già ospitato l'ultima edizione nel 2019. Confermate le date (si parte il 13 giugno, finale il 10 luglio) mentre stadi, città e orari saranno resi noti nelle prossime ore. Secondo la stampa brasiliana, la Conmebol starebbe valutando di far giocare uno dei gironi fra Brasilia e Manaus e l'altro nel Nord-Est del Paese, con finale a Rio de Janeiro. (ITALPRESS). glb/red 31-Mag-21 16:42