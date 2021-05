Calcio: Leonardo “Felici di Pochettino, ha altri 2 anni di contratto”

Il direttore sportivo del Psg esclude una separazione dal tecnico argentino PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Arrivato a gennaio per sostituire Tuchel, poi diventato campione d'Europa col Chelsea, Mauricio Pochettino è riuscito a conquistare solo la Coppa di Francia col Paris Saint Germain ma il suo futuro sarà ancora all'ombra della Torre Eiffel. A dissipare ogni dubbio, specie a fronte delle voci che danno il tecnico argentino in corsa per le panchine di Tottenham e Real Madrid, ci pensa direttamente Leonardo, ds del Psg: "Ha ancora due anni di contratto con noi e siamo molto contenti di lui", le sue parole a Europe 1. (ITALPRESS). glb/red 31-Mag-21 17:05